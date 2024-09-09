KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu.

KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Ancak henüz yedek yerleştirmeler ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.