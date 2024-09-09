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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yedek yurt başvuru sonucu sorgulama e-Devlet ekranı: GSB 2024-2025 KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2024-2025 KYK yedek yurt başvuru sonucu sorgulama

        KYK yurt başvuru sonuçları ile yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7 Eylül'e kadar tamamladı. Bir yurda kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise KYK yedek yerleştirmeler ile yurtlara yerleştirilecek. Bu sebeple KYK yedek yurt sonuçları için GSB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2024-2025 KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte GSB KYK yedek yurt başvuru sonucu sorgulama e-Devlet ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 09.09.2024 - 09:44
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        KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yurda yerleşen öğrencilerin kayıt süreci sona erdi. Akabinde ise boş kalan kontenjanlara yapılacak yedek yerleştirmeler gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) yapılan açıklamaya göre yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor. Peki 2024-2025 KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte GSB KYK yedek yurt sonucu sorgulama e-Devlet ekranı ve detaylar.

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        KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

        Geçtiğimiz yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu.

        KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Ancak henüz yedek yerleştirmeler ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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        KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

        Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecek.

        KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

        KYK YEDEK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

        2024-2025 KYK yurt ücretleri ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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