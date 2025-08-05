KYK yurt başvuru tarihi: 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşan adaylar, YKS tercih sürecinin heyecanını yaşarken gözler bu kez KYK yurt başvurularına çevrildi. Yeni eğitim döneminde farklı şehirlerde öğrenim görecek binlerce öğrenci, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek başvuru takvimini bekliyor. Peki, KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı? İşte merak edilenler...
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının gündeminde KYK yurt başvuruları var. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yönetilen devlet yurtlarının başvuru sürecine ilişkin takvim, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılı KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS tercihleri, 1 Ağustos’ta başladı ve 13 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.
2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuru tarihleri henüz netleşmedi. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz senelerin bilgileri baz alındığında, GSB yurt başvurularının ağustosun son günlerinde alınacağını öngörülüyor. KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak. Konuya ilişkin resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.