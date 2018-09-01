KYK yurt başvuru tarihi belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafındna yurt başvuru tarihi açıklandı. Yüz binlerce gence ev sahipliği yapan KYK, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için yurt başvuru tarihini ersmi internet sitesi üzerinden duyurdu. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte yerleştirildikleri üniversitelere kayıt yaptıracak öğrenciler, üniversitelerine yakın konumda bulunan KYK yurdunda barınabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2018 E-Devlet giriş ile KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını 3 Eylül’de almaya başlayacak. Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni eğitim-öğretim yılı için yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.

3 Eylül'de başlayacak KYK yurt başvuruları 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

E-DEVLET İLE KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, YÖK’ün bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebilecek, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (yurtkur.gsb.gov.tr) ulaşabilecek.

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