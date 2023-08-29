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2023-2024 öğretim yılının başlamasına az bir süre kalmasıyla birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının fiyatları belli oldu. Kaldıkları şehir dışında üniversite okuyacak olan öğrenciler ikamet edebilecekleri yurt araştırmasına başladı. Yurtlar ise tiplerine göre ayrılıyor. KYK yurt tipleri, 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip olarak sıralanıyor. Yurt ücretleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. Peki, KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, ücretleri ne kadar? İşte 2023-2024 KYK yurt ücretleri…