İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2023: İBB burs başvurusu ne zaman, başladı mı ve şartları nelerdir? İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2023: İBB burs başvurusu ne zaman, başladı mı ve şartları nelerdir? İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilecek olan İBB bursu için başvuru tarihi merak ediliyor. Başvuru sürecinin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilere sürecinin akabinde belli bir miktar ödenek yatırılacak. İBB burs başvurusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman, kimler başvuru yapabilir? İşte 2023 İBB burs başvuru koşulları ve gerekli belgeler...