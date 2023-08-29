İBB burs başvurusu ne zaman? İBB başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte 2023 İBB burs başvuru ekranı
2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala maddi durumu iyi olmayan öğrenciler okul masraflarını karşılamak için burs başvurularını ve tarihlerini yakından takip ediyor. Özellikle üniversiteyi kazanmış olup yaşadığı şehirden başka bir yerde okuyacak öğrencilere rahat bir nefes aldıracak olan burs başvurularına ilişkin tarihler ve şartlar gündemdeki yerini aldı. Peki İBB burs başvurusu ne zaman, şartları ne? İBB başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB burs başvuru ekranı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilecek olan İBB bursu için başvuru tarihi merak ediliyor. Başvuru sürecinin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilere sürecinin akabinde belli bir miktar ödenek yatırılacak. İBB burs başvurusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman, kimler başvuru yapabilir? İşte 2023 İBB burs başvuru koşulları ve gerekli belgeler...
İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023?
2023- 2024 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteği devam edecek.
"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları Eylül ayında başlayacak.
İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
İBB burs başvuru işlemleri henüz başlamadı.
Yaklaşık 1 aylık süren sonra burs başvuruları sistemi açılacak. https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresine 26 Eylül'de giriş yapan öğrenciler burs başvurularını tamamlayabilecek.
İstanbul'da ikamet eden ve İstanbullu olup da başka şehirde üniversite kazanan öğrenciler İBB bursuna başvuru yapabilecek.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.
Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.
Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
Gelir beyanına fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
ÜNİVERSİTE KAYDINI DONDURANLAR İBB BURSU ALABİLİR Mİ?
Üniversitede çeşitli nedenlerden dolayı kayıt donduran öğrenciler İBB eğitim yardımından yararlanamamaktadır.
İKAMETİ İSTANBUL'DA OLUP İSTANBUL DIŞINDA ÜNİVERSİTE KAZANANLAR BURS ALABİLİR Mİ?
İstanbul'da ikamet edip de İstanbul dışında bir üniversitede eğitim gören adaylar İBB'nin bursuna başvuru yapabilir.
AÖF ÖĞRENCİLERİ İBB BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?
Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri İBB bursuna başvuruda bulunamaz.
VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İBB BURSUNA BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?
İBB tarafından gerçekleştirilen burs başvurularına yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.