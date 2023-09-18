Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB ile 2023-2024 KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

        KYK yurtları ne zaman açılacak? 2023-2024 KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, KYK yurtlarının açılacağı tarih ve yurt ücretleri üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. KYK sonuçlarına göre YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında https://www.turkiye.gov.tr/" adresi üzerinden kayıtlarını tamamladı. İşte GSB ile 2023-2024 KYK yurtların açılacağı tarih ve yurt ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 23:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KYK yurtlarının açılacağı tarih ve yurt ücretleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK yurtların açılacağı tarihe çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi bulunurken, yurt ücretleri kişi sayısı ve birçok etkene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Peki,"KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB ile 2023-2024 KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023-2024 KYK yurt açılış tarihi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

        KYK yurtları açılış tarihine ilişkin henüz bir açıklanma yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

        YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yapabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

        4

        KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

        İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

        5

        KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024

        Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;

        6

        TİP1

        Ücret: 345 lira

        Depozito: 855 lira

        TİP2

        Ücret:405 lira

        Depozito: 1020 lira

        TİP3

        Ücret:405 lira

        Depozito: 1020 lira

        TİP4

        Ücret: 480 lira

        Depozito: 1100 lira

        7

        TİP5

        Ücret:510 lira

        Depozito: 1200 lira

        TİP6

        Ücret: 570 lira

        Depozito: 1365 lira

        Kıbrıs

        Ücret: 750 lira

        Depozito: 1620 lira

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        ABD göle düşen F-35 uçağını aranıyor
        ABD göle düşen F-35 uçağını aranıyor
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!