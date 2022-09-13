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KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurtları için üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü kademelerinden binlerce öğrenci 24-28 Ağustos tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuruda bulundu. Yedek sonuçların açıklanması ile KYK yurtlarının ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini aldı. Peki KYK yurtları ne zaman açılıyor ve başvuru için gereken belgeler neler? İşte haberimizin detayları...

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  • KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar?

    KYK yurtlarının ne zaman açılacağı öğrenciler tarafından uzun zamandır araştırılan konulardan biri. Resmi değerlendirmelerin ardından 7 Eylül'de KYK Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Birinci faz yerleştirme sonuçlarında tarihimizin en yüksek oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik" dedi. İşte, KYK yurtları ile ilgili merak edilenler...
  • KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar?

    KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarına 1. yedek başvuruları ardından sonuçlar 12 Eylül akşamı duyuruldu. KYK yurtlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri ise 14 Eylül 2022 tarihinde saat 23:00'te son bulacak.

    Yurtların açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi fakat KYK yurt kayıtları ardından yurtların açılması bekleniyor.
  • KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar?

    KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

    2022-2023 KYK yurt ücretleri şu ana kadar belli değil. Öte yandan bu sene için KYK yurt ücretlerinin 500-800 TL arasında olması bekleniyor.
  • KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar?

    KYK YURT KAYITLARINDA İSTENİLEN BELGELER

    1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.
  • KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar?

    - Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

    - % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

    - Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)
  • KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar?

    - Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

    - Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

    -  Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

    - Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

    2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,

    3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

     
  • KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar?

    4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

    - Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

 

 

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