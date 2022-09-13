- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

- % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)