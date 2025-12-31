Kylian Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber!
İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappe, sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Giriş: 31.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 31.12.2025 - 17:06
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe sakatlandı.
Kulübün açıklamasında, Mbappe'nin sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.
İspanya basınına göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ