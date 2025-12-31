Habertürk
        Kylian Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber! - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber!

        İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappe, sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 31.12.2025 - 17:06
        Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber!
        İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe sakatlandı.

        Kulübün açıklamasında, Mbappe'nin sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.

        İspanya basınına göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

