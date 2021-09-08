İddiaları doğruladı: İkinci bebek geliyor! 0:00 / 0:00

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Ekim 2019'da ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık iki yıllık aranın ardından barışmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu. Kısa bir süre önce ikinci bebeklerini beklediği konuşulan ikili, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

KARNINI PAYLAŞTI

Hamilelik iddialarını doğrulayan Kylie Jenner, Instagram hesabından yayınladığı videoda, büyüyen karnını gözler önüne serdi.

ULTRASON GÖRÜNTÜLERİ

Travis Scott'tan 3 yaşında Stormi adında bir çocuğu daha bulunan 24 yaşındaki Jenner, paylaşımında kızı ve sevgilisiyle birlikte gittiği doktorda ultrason görüntülerine de yer verdi.

SEVGİLİSİNİN KARNINI ÖPTÜ

Sevgilisinin çektiği videoda dikkat çeken bir başka detayda Kylie Jenner, ayna karşısında selfie çekerken Travis Scott da Jenner'ın karnını öperken görülüyor.

KURAL BOZDU

Ancak bu paylaşım, ünlü ismin hayranlarını hem sevindirdi hem de şaşırttı. İlk hamileliğini herkesten gizleyen Kylie Jenner, kızı Stormi dünyaya geldikten sonra mutlu haberi duyurmuştu. Bu kez kural bozan Jenner, bebek beklediği haberini sosyal medya hesabından ilan etti.

ANNESİNE ULSTASON GÖRÜNTÜLERİNİ GÖSTERDİ

Evde yaptığı hamilelik testi sonucunu da takipçileriyle paylaşan Kylie Jenner, ayrıca annesi Kris Jenner'ın ultrason görüntülerini izlediği anları da yayınladı.

BEBEK HABERİNİ AİLE ARASINDA KUTLADILAR

Ailece kutlama partisi yapan Kylie Jenner, geceye ait görüntüleri de videoya eklemeyi ihmal etmedi. Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan Jenner'a hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

AİLEYE YAKIN KAYNAKLAR AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü çiftten sürpriz bir haber gelmişti. Jenner'ın hamile olduğu iddia edilmişti. People dergisine konuşan aileye yakın kaynaklar, ünlü yıldızın karnının belirginleşmeye başladığını söylemişti. Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ise henüz bilinmiyor.

"19'UNCU TORUNUM GELİYOR"

Kylie Jenner'ın, cinsiyet değiştirdikten sonra Bruce Jenner adının yerine Caitlyn Jenner ismini alan babası, birkaç gün önce de Kaliforniya'daki bir oyuncak mağazasını ziyaret etmişti. Gazetecilere 19'uncu torununun yolda olduğunu söyleyen Caitlyn Jenner bu açıklaması iddiaları daha da güçlendirmişti.

Travis Scott ile Kylie Jenner'ın aşkları 2017 yılında başlamıştı. Kylie, Tyga ile ayrıldıktan sonra Scott ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak Coachella Festivali'nde birlikte eğlenmiş ve aşkları belgelenmişti.

'AÇIK İLİŞKİ'YE YALANLAMA

Geçtiğimiz mayıs ayında Kylie Jenner ile 29 yaşındaki Travis Scott'ın 'açık ilişki' yaşadığı iddia edilmişti. Fakat, çift bu iddiayı yalanladı.