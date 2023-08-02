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        Haberler Dünyadan Kylie Minogue: Beni Margot Robbie canlandırsın - Magazin haberleri

        Kylie Minogue: Beni Margot Robbie canlandırsın

        Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, kariyeriyle ilgili olası bir biyogrofik filmde kendisini Margot Robbie'nin canlandırmasını istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 16:00
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        Şarkıcı Kylie Minogue, şimdilerde 'Barbie' filmiyle gündemde olan oyuncu Margot Robbie ile ilgili konuştu.

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        55 yaşındaki şarkıcı Kylie Minogue, E! Entertainment'a yaptığı açıklamada, olası bir biyografik film için Robbie'nin mükemmel bir seçim olacağını çünkü aksanılarının da aynı olduğunu belirtti.

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        "MARGOT ROBBIE RÜYALARIMDA"

        Kylie Minogue, "Margot Robbie rüyalarımda. Avustralya aksanını çok iyi kullanacağı kesin" dedi.

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        GİŞEDE YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

        Öte yandan Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı 'Barbie', dünya çapında 775 milyon dolarlık hasılata ulaşarak gişede hızla yükselmeye devam ediyor.

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        Mattel oyuncak serisinden uyarlanan ve Barbie'nin kendi dünyasından ayrılıp gerçek dünyada maceraya atılmasını konu alan 'Barbie' filmi Greta Gerwig imzası taşıyor.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, AA

        #Kylie Minogue
        #Margot Robbie
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