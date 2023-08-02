Kylie Minogue: Beni Margot Robbie canlandırsın
Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, kariyeriyle ilgili olası bir biyogrofik filmde kendisini Margot Robbie'nin canlandırmasını istediğini söyledi
Şarkıcı Kylie Minogue, şimdilerde 'Barbie' filmiyle gündemde olan oyuncu Margot Robbie ile ilgili konuştu.
55 yaşındaki şarkıcı Kylie Minogue, E! Entertainment'a yaptığı açıklamada, olası bir biyografik film için Robbie'nin mükemmel bir seçim olacağını çünkü aksanılarının da aynı olduğunu belirtti.
"MARGOT ROBBIE RÜYALARIMDA"
Kylie Minogue, "Margot Robbie rüyalarımda. Avustralya aksanını çok iyi kullanacağı kesin" dedi.
GİŞEDE YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Öte yandan Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı 'Barbie', dünya çapında 775 milyon dolarlık hasılata ulaşarak gişede hızla yükselmeye devam ediyor.
Mattel oyuncak serisinden uyarlanan ve Barbie'nin kendi dünyasından ayrılıp gerçek dünyada maceraya atılmasını konu alan 'Barbie' filmi Greta Gerwig imzası taşıyor.
Fotoğraflar: AP, Reuters, AA