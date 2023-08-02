Kylie Minogue: Beni Margot Robbie canlandırsın

Şarkıcı Kylie Minogue, şimdilerde 'Barbie' filmiyle gündemde olan oyuncu Margot Robbie ile ilgili konuştu.

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55 yaşındaki şarkıcı Kylie Minogue, E! Entertainment'a yaptığı açıklamada, olası bir biyografik film için Robbie'nin mükemmel bir seçim olacağını çünkü aksanılarının da aynı olduğunu belirtti.