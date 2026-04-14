Kyoto Jazz Massive'den 30. yıla özel konser

Zorlu PSM, PSM Loves2Gather konser serisi kapsamında düzenlenen Garanti BBVA Genç Konserleri ile 17 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar Zorlu PSM %100 Studio’da müzikseverleri özel performanslarla buluşturuyor. Jazzdan funka, alternatif poptan deneysel tınılara kadar geniş bir yelpazede her biri kendi türünün sınırlarını zorlayan yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren program, muhteşem Kyoto Jazz Massive konseriyle başlıyor.

Kyoto Jazz Massive, ilk çıkışlarının 30. yılı şerefine hazırladıkları yepyeni EP ile geri dönüyor ve bu özel projeyi Echoes Of A New Dawn Orchestra ile gerçekleştirdikleri ilk iş birliğinde Zorlu PSM %100 Studio’ya taşıyor. Gospel dokunuşlu jazz-funk ve French disco enerjisiyle bilinç uyandıran "Power"dan Afro, funk, jazz, soul, rock ve elektronik türleri bir araya getiren çok katmanlı "Impulsive Procession"a; broken beat altyapısını boogie hissi ve spiritüel vokallerle canlı banda taşıyan "Love Wars"tan Vanessa Freeman'ın taze vokalleriyle yeniden kaydedilen "Stand Up"a kadar geniş bir repertuvar, grubun 30 yıllık müzikal yolculuğunu çağdaş ve güçlü bir anlatımla özetliyor. 17 Nisan’ da Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek Kyoto Jazz Massive'in eşsiz performansının ardından Çağan Tunalı ve İlhan Erşahin de enerjik sahne performanslarıylamüzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Garanti BBVA Genç Konserleri: Kyoto Jazz Massive Ft. Eoando + Çağan Tunalı & İlhan Erşahin konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.