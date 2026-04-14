        Haberler Kültür-Sanat Müzik Kyoto Jazz Massive'den 30. yıla özel konser

        Kyoto Jazz Massive'den 30. yıla özel konser

        Efsanevi Kyoto Jazz Massive'in jazz, funk, disco ve crossover ruhunun buluştuğu özel 30. yıl projesi 17 Nisan'da Zorlu PSM %100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 13:39 Güncelleme:
        Zorlu PSM, PSM Loves2Gather konser serisi kapsamında düzenlenen Garanti BBVA Genç Konserleri ile 17 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar Zorlu PSM %100 Studio’da müzikseverleri özel performanslarla buluşturuyor. Jazzdan funka, alternatif poptan deneysel tınılara kadar geniş bir yelpazede her biri kendi türünün sınırlarını zorlayan yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren program, muhteşem Kyoto Jazz Massive konseriyle başlıyor.

        Kyoto Jazz Massive, ilk çıkışlarının 30. yılı şerefine hazırladıkları yepyeni EP ile geri dönüyor ve bu özel projeyi Echoes Of A New Dawn Orchestra ile gerçekleştirdikleri ilk iş birliğinde Zorlu PSM %100 Studio’ya taşıyor. Gospel dokunuşlu jazz-funk ve French disco enerjisiyle bilinç uyandıran "Power"dan Afro, funk, jazz, soul, rock ve elektronik türleri bir araya getiren çok katmanlı "Impulsive Procession"a; broken beat altyapısını boogie hissi ve spiritüel vokallerle canlı banda taşıyan "Love Wars"tan Vanessa Freeman'ın taze vokalleriyle yeniden kaydedilen "Stand Up"a kadar geniş bir repertuvar, grubun 30 yıllık müzikal yolculuğunu çağdaş ve güçlü bir anlatımla özetliyor. 17 Nisan’ da Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek Kyoto Jazz Massive'in eşsiz performansının ardından Çağan Tunalı ve İlhan Erşahin de enerjik sahne performanslarıylamüzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

        Garanti BBVA Genç Konserleri: Kyoto Jazz Massive Ft. Eoando + Çağan Tunalı & İlhan Erşahin konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
