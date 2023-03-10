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Haberler Gündem L harfiyle başlayan hayvan isimleri: l harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
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L harfiyle başlayan hayvan isimleri

Türk alfabesinin 15. Harfi olan l harfi; ince ünlülerle birlikte kullanıldığında ön damak, kalın ünlülerle kullanıldığında ise arka damak kullanılarak çıkartılan bir ses olarak tarif edilmektedir. Yumuşak, yayvan ve akıcı bir ses olan l harfi, birçok Türkçe kelimenin ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Peki, l harfi ile başlayan hayvan isimleri hangileridir? L harfiyle başlayan kaç tane hayvan vardır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

L harfiyle başlayan hayvan isimleri: l harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
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L harfi hiçbir öz Türkçe kelimenin ilk harfi olarak yer alamasa da zaman içinde, yabancı dillerden alınan birçok farklı sözcük Türkçeleşmiş ve l harfi ile başlayan kelimeler ortaya çıkmıştır. Peki, l harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? L harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

L Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde k harfinden sonra, m harfinden ise önce gelen l harfi; kullanım sıklığı açısından incelendiğinde, Türk alfabesinin en çok kullanılan harfleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar l harfi, Türkçe kelimelerin ilk harfi olarak kullanılamasa da yabancı dillerden Türkçeye giren kelimeler bu kurala tabi değildir ve bu durum hayvan isimleri için de geçerlidir. Yaşam alanları birbirinden oldukça farklı olan yaklaşık 25 kadar hayvanın ismi l harfi ile başlamaktadır.

L Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Kara üzerinde yaşayan memeli canlılar ve sürüngenlerden deniz canlılarına, böceklerden farklı coğrafyalarda yaşayan kuşlara kadar birçok hayvan isminin ilk harfinde l harfine rastlamak mümkündür. İnsanlar tarafından yakinen bilinen leylekten, daha az tanınan Laggar doğanına kadar yaklaşık sayısı 25 olan bu hayvanlar arasında öne çıkanlar, şu şekilde sıralanabilir:

  • Leylek
  • Leopar
  • Lama
  • Lemur
  • Leş Kargası
  • Lüfer
  • Lepistes
  • Lapin
  • Lahana Kelebeği
  • Lir Kuşu

L Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Yukarıda listelediğimiz, her biri farklı genetik ve karakteristik özelliğe sahip olan, farklı alan ve coğrafyalarda yaşayan, kimi etçil kimi ise otçul olan bu hayvanlar hakkındaki bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, l harfi ile başlayan hayvanlar:

Leylek: Leylekgiller familyasının büyük ve uzun bacaklı bir üyesi olan leylekler; beyaz ve siyahtan oluşan bir tüy rengine sahiptir. Yaşam alanlarına göre farklı türlere ayrılan leylekler, bu türlerine bağlı olarak Asya, Avrupa ve Afrika coğrafyalarında bulunabilmektedirler.

Leopar: Pars ismiyle de bilinen leoparlar, 4 büyük kedi cinsinden bir tanesidir. Bulunduğu yere çok iyi uyum sağlayan ve gizlenme özelliğini kullanarak avına yaklaşan leoparlar; gece avlanmayı tercih eden bir canlıdır. Leoparların yaşam süreleri ise 12 ile 17 yıl arasında değişmektedir.

Lama: Hak arasında tükürmesi ile nam salmış bir hayvan olan lamalar; devegiller familyasına üye olan ve ağırlıklı olarak Güney Amerika’da yaşayan bir hayvandır. 1 ile 2 metre arasında boya sahip olabilen ve 100 kilogram ağırlığa ulaşabilen lamaların yaşam süreleri ise ortalama 20 yıldır.

Lemur: 100’den fazla türe sahip olan ve Madagaskar’ı kendilerine doğal yuva olarak seçmiş olan lemurlar, soyları tehlike altında olan türler arasında yer almaktadır.

Leş Kargası: Batı Avrupa ve Doğu Asya’da yaşamakta olan bu karga türü, leş yiyici olması sebebiyle bu isimle anılmaktadır.

Lüfer: Ekonomik açıdan oldukça yüksek bir değere sahip olan lüfer balığı, sivri dişleri ile dikkat çekmektedir.

Lepistes: Dünyanın her yerinde bulunabilen bu balık türüne, hobi amaçlı kurulan akvaryumlarda sıkça rastlanmaktadır.

Lapin: Lapin balıkları tropik ve ılıman denizlerde yaşamaktadırlar.

Lahana Kelebeği: En yaygın kelebek türlerinden bir tanesidir.

Lir Kuşu: Doğal yaşam alanı Avusturalya olan kuş türlerindendir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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