L'Étape by Tour de France, ilk kez Türkiye'de koşulacak

L'Étape by Tour de France Series'in Türkiye etabı olan L'Étape Türkiye by Tour de France'ın lansmanı Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı. Lansmana; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul İl Gençlik ve Spor müdürü Muhittin Özbay, L'Étape by Tour de France Series Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas katıldı.

"TOPLAMDA 6 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI" Toplantıda ilk sözü alan, etkinliğin Türkiye organizasyonunu üstlenen 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, 10 yıldır spor odaklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Böylesine önemli bir organizasyonu ve markayı Türkiye'de ağırlamak bizim için heyecan verici. Türkiye'ye yakışır bir organizasyon olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. REKLAM Yarışın Türkiye'ye gelmesi adına zorlu bir süreç yönettiklerini ifade eden Kafkas, "Organizasyonun tüm uluslararası yarışlardan çok daha farklı ve katı kriterleri var. Yıllardır üzerinde çalışıyorduk ve bugün 3+3 yıllık bir anlaşmaya imza attık. Ayrıca ilk 2 yıl içinde devam niteliğinde farklı büyük organizasyonlar da gerçekleştireceğiz" dedi.

"BİSİKLET SPORUN YAYILMASI İÇİN BU YARIŞ ÇOK ÖNEMLİ" Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise, konuşmasında L'Étape Türkiye by Tour de France'ın ülkemiz için hem spor, hem de turizm açısından önemine değinerek, "Bu organizasyon, bisiklet sporunun tabana yayılması açısından büyük önem taşıyor. Amatör sporcuların iştirak ettiği bu tip yarışlar, sportif bir Türkiye için önemli bir adım. Bisiklet sporu Türkiye'de çok büyük mesafe kat etti. 5-6 kişinin katıldığı etkinliklerden 2 binli sayılara geldik. L'Étape Türkiye by Tour de France bu yükselişe büyük katkı sağlayacak ve bu alanda dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olarak tüm dünya tarafından izlenecek" ifadelerini kullandı.

"HERKES TOUR DE FRANCE TUTKUSUNU YAŞAYABİLECEK" Müftüoğlu'ndan sonra söz alan, Tour de France organizasyonunun sahibi Amaury Sport Organisation L'Étape by Tour de France Series Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin, konukları Türkçe selamlayarak konuşmasına başladı. REKLAM Clanchin, Tour de France'ın dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bundan birkaç yıl öncesine kadar Tour de France'in en büyük sınırı coğrafyasıydı. Fransız vatandaşı olmayan bisiklet tutkunlarının bu etkinliğe katılması, bu tutkuyu yaşaması ve etapları gözlemlemesi oldukça zordu. İşte L'Étape by Tour de France Series fikri buradan doğdu. Bisiklet sporuyla ilgilenen herkes, Tour de France'ı deneyimlesin istedik. Bu seri sayesinde amatör bisikletçiler, profesyonellerden birkaç gün sonra aynı etabı kendileri deneyimleyebilecekler" dedi. Clanchin sözlerini Fransızca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Tour de France" şeklinde konuştu.

Uzun tur "AMACIMIZ SPORU TOPLUMUN HER KESİMİNE YAYMAK" İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay ise, amaçlarının sporu toplumun her kesimine yaymak olduğunu dile getirerek, "Biz her branşta olimpiyat şampiyonları yetiştirmek istiyoruz ama aynı zamanda sporcu avukatlar, sporcu mühendisler, sporcu doktorlar, sporcu uzay bilimcileri de yetiştirmek istiyoruz. Bunun en önemli yolu ise çocuklarımızı mümkün olduğu kadar erken yaşta sporla buluşturmaktır. Başka şansımız yok, çünkü sporcu bir valinin, sporcu bir bakanın, sporcu bir Cumhurbaşkanı'nın ekibindeyiz" dedi. MOTTOMUZ 'SPOR ŞEHRİ İSTANBUL' Son olarak söz alan İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise kendisinin, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son iki yarışının koordinasyonunda görev aldığını hatırlatarak, "Biz İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirde 'Spor Şehri İstanbul' mottosuyla 7'den 77'ye herkesin spor yapması için çalışıyoruz. Bunun için de var olan spor tesislerimizin yanına yenilerini ekliyoruz. Bu etkinliğin de amacımıza katkısının büyük olacağına inanıyoruz" diye konuştu.