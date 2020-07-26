Labirent: Son İsyan oyuncuları kimdir? Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu.
LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Dylan O'Brien - Thomas
Kaya Scodelario - Teresa
Thomas Brodie-Sangster - Newt
Dexter Darden - Frypan
Nathalie Emmanuel - Harriet
Giancarlo Esposito - Jorge
Aidan Gillen - Janson
Walton Goggins - Lawrence
Ki Hong Lee - Minho
Jacob Lofland - Aris
Barry Pepper - Vince
Will Poulter - Gally
Rosa Salazar - Brenda
Patricia Clarkson - Ava Paige
LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.
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