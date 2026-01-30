Lady Gaga'dan ICE tepkisi: Huzura geri dönmemiz gerekiyor

Lady Gaga, ABD genelinde göçmenlik uygulamalarıyla ilgili gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte, kısa adı 'ICE' olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerine karşı sesini yükselten yıldızların arasına katıldı.

Dün Japonya'nın başkenti Tokyo'da konser veren Lady Gaga, sahneden mesaj vermek üzere müziği susturdu.

"Son derece önemli olan, özellikle de şu anda ABD'deki ve tüm dünyadaki insanlar için çok önemli olan bir şeyden bahsetmek istiyorum" diye söze başlayan 39 yaşındaki sanatçı; "Birkaç gün içinde eve döneceğim ve ABD'nin her yerinde ICE tarafından acımasızca hedef alınan insanları, çocukları, aileleri düşününce kalbim acıyor. Onların acılarını ve hayatlarının gözümüzün önünde nasıl yok edildiğini düşünüyorum" diye devam etti.

ABD'nin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki ABD'li Renee Nicole Macklin Good adlı kadını aracında silahla öldürmüştü. Geçtiğimiz cumartesi günü de yine aynı kentte, hemşire olarak çalışan 37 yaşındaki yine ABD vatandaşı Alex Pretti ICE görevlileri tarafından öldürüldü.