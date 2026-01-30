Lady Gaga'dan ICE tepkisi: Huzura geri dönmemiz gerekiyor
Lady Gaga, ABD'de ICE memurlarının şiddet eylemlerine tepki gösterere; "Güvenliğe, huzura ve sorumluluğa geri dönmemiz gerekiyor" dedi
Lady Gaga, ABD genelinde göçmenlik uygulamalarıyla ilgili gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte, kısa adı 'ICE' olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerine karşı sesini yükselten yıldızların arasına katıldı.
Dün Japonya'nın başkenti Tokyo'da konser veren Lady Gaga, sahneden mesaj vermek üzere müziği susturdu.
"Son derece önemli olan, özellikle de şu anda ABD'deki ve tüm dünyadaki insanlar için çok önemli olan bir şeyden bahsetmek istiyorum" diye söze başlayan 39 yaşındaki sanatçı; "Birkaç gün içinde eve döneceğim ve ABD'nin her yerinde ICE tarafından acımasızca hedef alınan insanları, çocukları, aileleri düşününce kalbim acıyor. Onların acılarını ve hayatlarının gözümüzün önünde nasıl yok edildiğini düşünüyorum" diye devam etti.
ABD'nin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki ABD'li Renee Nicole Macklin Good adlı kadını aracında silahla öldürmüştü. Geçtiğimiz cumartesi günü de yine aynı kentte, hemşire olarak çalışan 37 yaşındaki yine ABD vatandaşı Alex Pretti ICE görevlileri tarafından öldürüldü.
Lady Gaga, bu olaylara dikkat çekerek; "Minnesota'yı, evde korku içinde yaşayan ve ne yapmamız gerektiği konusunda cevap arayan herkesi düşünüyorum" dedi.
"Tüm topluluklar güvenlik ve aidiyet duygusunu kaybettiğinde, bu hepimizin içinde bir şeyleri kırıyor" diyen şarkıcı ve Oscar'lı oyuncu; "Umarım bu gece hepiniz bizimle birlikte olursunuz. Şu anda ABD'de olmadığımızı biliyorum ama toplumumuzla birlikteyiz ve sizi seviyoruz" diye seslendi.
"Güvenliğe, huzura ve sorumluluğa geri dönmemiz gerekiyor" diyen sanatçı; "İyi insanların refah ve saygınlık için bu kadar çok mücadele etmek ve hayatlarını riske atmak zorunda kalmamaları gerekiyor ve umarım, liderlerimiz bizi dinliyorlardır. Sizden eylem planınızı hızla değiştirmenizi ve ülkemizdeki herkese merhamet göstermenizi rica ediyoruz" ifadesini kullandı.