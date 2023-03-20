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Lakers, Austin Reaves'in 35 sayısıyla kazandı

NBA'de Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in skorer performansının yardımıyla Orlando Magic'i 111-105 mağlup etti.

Lakers, Austin Reaves'in 35 sayısıyla kazandı
HABERTURK.COM / Ajanslar

NBA’de play-in hedefini sürdüren Los Angeles Lakers, sakatlığı devam eden yıldız oyuncusu LeBron James'in yokluğunda, konuk ettiği Orlando Magic‘i 6 sayı farkla yendi.

Sezonun 35. galibiyetine uzanarak Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alan Lakers'ta Reaves 35 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle kariyerinin en skorer maçına imza attı. D'Angelo Russell 18 sayı ve 6 asist, Anthony Davis 15 sayı, 11 ribaunt ve 4 blok, Troy Brown 12 sayı ve 5 ribaunt, Dennis Schröder 12 sayı ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 43. kez kaybeden Magic'te Franz Wagner 21 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Paolo Banchero 21 sayı ve 6 ribaunt, Cole Anthony 17 sayı ve 5 ribaunt, Wendell Carter 16 sayı ve 11 ribaunt, Markelle Fultz 12 sayı ve 10 asistle mücadele etti.

Alperen’in 9 sayısı, Houston’ın galibiyetine yetmedi

Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets, evinde New Orleans Pelicans’a 117-107 kaybetti. Bu sezonki 34. galibiyetine ulaşan New Orleans’da CJ McCollum ve Brandon Ingram 26’şar sayıyla mücadele etti. Toplamda 53. yenilgisini alan Houston’da ise Jalen Green’in 40, Kevin Porter Jr.’ın da 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi ekipte forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise 31 dakika süre aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle tamamladı.

Thunder'dan kritik galibiyet

Çekişmeli maçta, play-in potasının içinde yer alan Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 124-120 mağlup etti.

Bu sezon 35'inci kez kazanan Batı Konferansı 8'incisi Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Luguentz Dort 20 sayı, Josh Giddey 16 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Isaiah Joe 15 sayı ve 5 ribauntla galibiyeti getirdi.

Sezonun 33. mağlubiyetini alan 38 galibiyetli Suns'ta Devin Booker 46 sayı, Chris Paul 14 sayı, 13 asist ve 6 ribaunt, Terrence Ross 12 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

Play-off’ları garantileyen Denver Nuggets, Brooklyn Nets’i mağlup etti

NBA’de play-off’larda mücadele etmeyi garantileyen Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Doğu Konferansı’nda 6. sırada bulunan Brooklyn Nets’i deplasmanda 108-102’lik skorla yendi. Denver’da 22 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle oynayan Nikola Jokic, triple-double yaptı.
NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı’nda lider konumda bulunan ve play-off oynamayı garantileyen Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı altıncısı Brooklyn Nets’i 108-102 mağlup etti. Denver’da 22 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Michael Porter Jr. 28 sayı ve 9 ribaund, Jamal Murray de 25 sayı ve 8 asistle katkı verdi. Brookyn’de ise Mikal Bridges’in 23, Nicolas Claxton’un 19, Cameron Johnson’un da 14 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Denver, 48. galibiyetini alırken, Brooklyn 32. yenilgisini yaşadı.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 124-120

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 102-108

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 126-118

Detroit Pistons-Miami Heat: 100-112

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 107-117

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 118-111

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 102-117

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 111-105

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