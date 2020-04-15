Laktoz intoleransı; sütte bulunan laktozun sindirilemeyip, bağırsaklarda sorun yaratması sonucu oluşan bir durumdur. Böyle olmasının nedeni kişilerin bağırsaklarında bulunan ve laktozu parçalamaya yarayan laktaz adlı enzimin yeterince üretilememesinden meydana gelmektedir.

Laktoz toleransının fazla görülen belirtileri olsa da tanısı zor konan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın belirtileri şu şekilde ortaya çıkmaktadır;

Süt ve süt ürünlerinin kullanımından sonra; mide bulantısı, ishal, mide de gaz, şişkinlik, guruldama, ağrı meydana geliyorsa bu hastalığın başlangıcı olabilmektedir. İshalden sonra vücut susuz kalabilmektedir ama laktoz toleransında böyle bir durum yaşanmamaktadır.

Laktoz toleransının oluşma nedenleri;

Doğuştan; bu durumda yeni doğanda laktozu parçalamak için gerekli olan enzim bulunmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir durumdur, bebeğin gelişimini etkileyebilmektedir.

Hastalık; geçirilen bir hastalık sonucu meydana gelebilmektedir. Toleransı tetikleyen en önemli hastalık bağırsakların işlemesini engelleyen çölyak hastalığıdır.

Yaşlanma; kişiler yaşlandıkça süt ve süt ürünlerinin daha zor sindirirler. Bu durumda yaşlılarda laktoz toleransı daha çok görülebilmektedir.

Laktoz toleransının maalesef ilaç ile tedavisi bulunmamaktadır. Tek yöntem hiçbir şekilde vücuda laktoz alınmaması gerekmektedir. Bu yüzden süt ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Üretimi laktozsuz olarak yapılan sütler kullanılabilmektedir, fakat peynir, yoğurt, dondurma, krema gibi türevlerinde laktoz ayrımı yapılamadığı için tüketilmemesi gerekmektedir. Bunun yerine kalsiyum alımını destekleyici başka gıdalar tercih edebilirsiniz. Mutlaka kemik gelişiminiz için kalsiyum almaya önem vermelisiniz.