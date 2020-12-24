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Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında? İşte Lale Belkıs hayatı, filmleri ve şarkıları

Ünlü Yeşilçam artistlerinden Lale Belkıs sosyal medyanın gündeminde. Lerzan Mutlu'nun programına konuk olan Lale Belkıs izleyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında? İşte Lale Belkıs hayatı ve filmleri

Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında? İşte Lale Belkıs hayatı, filmleri ve şarkıları

Eski manken ve oyuncu Lale Belkıs'ın hayatı merak ediliyor. Lerzan Mutlu'nun programında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında? İşte Lale Belkıs hayatı ve filmleri

LALE BELKIS KİMDİR?

Lale Belkıs ya da gerçek adıyla Belkıs Durmaz, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 82 yaşındaki Lale Belkıs, eski manken,söz yazarı,Besteci ve şarkıcı,tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, dublaj sanatçısı, şair, yazar ve ressamdır.

LALE BELKIS HAYATI

1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Belkıs Durmaz'dır. Olgunlaşma Enstitüsü mezunudur. Sanat hayatına 1953 yılında manken olarak başladı. 1962'de oyuncu Pekcan Koşar ile evlendi. Koşar'la evlendikten sonra "Evlilik Dolabı", "Boeing Boeing", "Becerikli Kaynana" gibi tiyatro oyunlarında rol adı. Müziğe 1967'de başladı. İkinci evliliğini Ateş böceği Yalçın ile gerçekleştirdi. Pek çok yardım kuruluşunun gönüllü üyesi olan Lale Belkıs Yeşilçam'ın da sevilen yüzlerindendir. "İpek Çoraplar" adlı bir anı kitabı bulunmaktadır. 7. Altın Portakal Film Festivalinde "Kalbimin Efendisi" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

LALE BELKIS'IN EŞİ KİM?

Lale Belkıs'ın ilk eşi 1962 yılında evlendiği tiyatro oyuncusu Pekcan Koşar oldu. Çift kısa süre sonra boşandı. Belkıs, 1975 yılında ateş böceği lakabıyla anılan Yalçın Otağı ile dünya evine girdi. Yalçın Otağ 15 Ağustos 2014 tarihinde hayatını kaybetti.

LALE BELKIS'IN ŞARKILARI

45'likler
Bizim Şarkımız / Ben Senden Gencim (Regal Plak) (1968) [1]
Gel... Gel... / Aşkını Söyle (Disko Plak) (1968)
Serseri / İzmir'de Kaldım (Disko Plak) (1970)
Uç Uç Böceğim / İhtiyar Adam Ve İçki (Disko Plak) (1970)
Gibi Gibi / Demedim Mi (Sayan Plak) (1970)
Senden Kalan Son Hatıra / Nerden Rastladım Sana (Coşkun Plak) (1971)
Biricik Sevgilim / Gelmezsen Dönmezsin (Coşkun Plak) (1971)
Umut / Nem Kaldı (Sayan Plak) (1972)
İster Dönsün Tersine / İkimize Bir Dünya (Şiribim Şiribom) (Sinyal Plak) (1974)
Yaşamak İçin / Yalnızlığımı Hissettiğim Zaman (Sinyal Plak) (1974)
Çilli / Sevmek Suçu (Sinyal Plak) (1974)
Vazgeç / Doğduğum Ev (Sinyal Plak) (1975)
Bir Bilebilsem / 7den 77ye (Sinyal Plak) (1975)
Kafadar / Çingene (Nova Plak) (1976)
Ya Merhaba Ya Elveda / Kendi Düşen Ağlamaz (Nova Plak) (1977)
Neşeli Günler / Ya Hep Ya Hiç (Polydor Plak) (1978)
Albümler
Fecri Ebcioğlu Sunar (karma) (Regal Plak) (1972)
Kadınca (Polydor Plak) (1977)
Kapılar (Marşandiz Plakçılık) (1979)
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş 2 (karma) (Odeon Plak) (2004)
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş 3 (karma) (Odeon Plak) (2005
Bir Zamanlar 2 (karma) (Ossi Müzik) (2006)
Bir Zamanlar 4 (karma) (Ossi Müzik) (2008)
Bir Zamanlar Özel - Keşfedilecek Plaklar (karma)(2008)
45'lik (karma) (Ossi Müzik) (2009)
En İyileriyle Lale Belkıs (Ossi Müzik) (2009)
45'lik - Kadınlar (karma) (Ossi Müzik) (2011)
Bir Zamanlar Özel - Keşfedilecek Plaklar (karma) (2011)

LALE BELKIS FİLMLERİ

FilmYılRol
Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği(2016)Lâle Belkıs
Altındağlı(2014)Neriman Yamankaya
Beyaz Melek(2007)Nebahat
Aşk ve Gurur (Dizi)(1993)
Bir Yalnız Melek(1990)Şermin
Yılın Kadını(1989)
Mesela Muzaffer(1987)
Perihan Abla 7.Bölüm (Konuk Oyuncu)(1986)Suzan hanım
Dağınık Yatak(1984)Tiraje
Şiribim Şiribom(1974)Şarkıları ile yer almıştır.
Bir demet menekşe(1973)Banu
Çile(1972)Reyhan
Paprika Gaddarın Aşkı(1972)Lale
Sezercik Aslan Parçası(1972)Meral
Sezercik Yavrum Benim(1971)İclal
Feride(1971)Firuzan
Kalbimin Efendisi(1970)Suna
Aştan da Üstün(1970)Selma
Tarkan(1969)Genseriko'nun Kızı
Harun Reşid'in Gözdesi(1967)Butri
Ölüm Tarlası(1966)Falcı Emine
Fatih'in Fedaisi(1966)
Bitmeyen Korku(1965)

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