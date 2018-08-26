Lamia - Aris Saloniki düellosu

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Lamia, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Aris Saloniki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Lamia, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Aris Saloniki, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 779 kodlu maçı oynayanlar; Lamia galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Aris Saloniki galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Lamia önceki hafta Anagenisi Karditsas mücadelesinde 0-1 yenildi.

Aris Saloniki ise Sparti maçında 2-1 kazandı.

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