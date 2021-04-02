Del Rey'in kalbini çalan Clayton Johnson, model ve müzisyen. Çift, hayranları arasında uzun süre konuşulan aşklarını bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.



Şarkıcı, bir flört uygulaması aracılığıyla 32 yaşındaki Clayton Johnson ile tanıştı. Çift, şimdi hayatlarını resmi olarak da birleştirmeye hazırlanıyor. Lana Del Rey'in nişanlısı Clayton Johnson, The Johnsons adlı müzik grubunun üyesiydi.