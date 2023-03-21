Her ne kadar bazı Osmanlı makamları ve günümüzde Cezayir makamları bu ismi değiştirmeye çalışsa da halk arasında kullanılmaya devam etmiş. Lanetliler Hamamı ya da diğer adıyla Dıbağ Termal Kaplıcası, çevresindeki tesislerle özellikle kış aylarında yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Sıcak sular, buhar, kil ve travertenler bazıları için sadece turizm, bazıları için şifa, bazıları için ise doğal güzellik kaynağı. Yerin 10 kilometre altından yüzeye çıkan 95 dereceyi aşan sıcaklıktaki sular, göğe yükselen buharlar eşliğinde kalkerli topraktan oluşan yüksek kayaların arasından harika güzellikteki şelaleler halinde aşağı iniyor. Yine bu sıcak sularla buluşan travertenlerin çevresindeki onlarca peri bacası da bu tabiat harikasının güzelliğine güzellik katıyor.