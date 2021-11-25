Pilavınızın altını kapatmaya çok az kaldı ancak tencerede hala fazla mı su var? Tenceredeki suyun buharlaşmasına izin verin. Tencerenin kapağını açın ve buharın dışarıya çıkmasını bekleyin. Bunu yaparken tencerenin bulunduğu ocağın ateşini kısığa getirin ve pilavı yaklaşık 5 dakika daha pişirin.