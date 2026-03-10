Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Lapseki'de arıcılardan meyve üreticilerine çağrı! | Son dakika haberleri

        Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Günden meyve üreticilerine çağrı: Arıları koruyun

        Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Nurettin Gün, meyve ağaçlarının ilaçlama döneminde arı popülasyonunun zarar görmemesi için üreticilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki'de arıcılardan meyve üreticilerine çağrı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünya meyve ihracatında önemli bir yere sahip olan Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde mart ayının ilaçlama dönemi olduğunu hatırlatan Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Nurettin Gün, arıların tarımsal üretimdeki hayati rolüne dikkati çekti.

        Tarım ilaçları nedeniyle her yıl çok sayıda arıcının mağduriyet yaşadığını ifade eden Gün, "Arı olmadan meyve olmaz. Değerli üreticilerimizden, mart ayı başta olmak üzere yıl boyunca kullandıkları ilaçlara çok dikkat etmelerini, arılara zarar vermeyen ürünleri tercih etmelerini istiyoruz" dedi.

        Arıların tozlaşma sürecindeki önemini vurgulayan Gün, şunları söyledi: "Çiçek ile arı arasında bir alışveriş vardır; arı olmazsa o çiçek meyveye dönüşmez. Arıların olmadığı bölgelerde meralardaki otların bile yetişmediği bir gerçektir. Bu konu sadece arıcıları değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir meseledir. Örneğin Amerika'da bademlerin döllenmesi için arıcıya kovan başına 150 dolar ödeme yapılıyor. Bizim de bu bilinçle arılarımızı korumamız gerekiyor. Çiftçilerimizden bu hassasiyeti bekliyoruz."

        Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Nurettin Gün, arıların korunmasının hem ekosistem hem de meyve kalitesi ve verimliliği için vazgeçilmez bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tophane Çeşmesi'ne ateş yakarak zarar veren şüpheli kamerada: Tarihi eser olduğunu bilmiyordum

        Beyoğlu'nda I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi, O.G.Y.'nin (61) gece yaktığı ateş nedeniyle zarar gördü. Çeşmenin yandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliy...
        #Çanakkale Haberleri
        #Lapseki
        #arıcılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto