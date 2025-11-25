Habertürk
        Lara'dan taciz açıklaması

        Lara'dan taciz açıklaması

        Şarkıcı Lara, uzun süredir tacize maruz kaldığını ve sorumlular hakkında yasal yollara başvuracağını açıkladı; "Bu tacize daha fazla tolerans göstermeyeceğim"

        Giriş: 25.11.2025 - 22:11 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:11
        Lara'dan taciz açıklaması
        Lara, geçtiğimiz aylarda rutin kontrol için gittiği doktor muayenesinde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

        Şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir kendisini rahatsız eden bir kişi hakkında yasal yollara başvurma kararı aldığını ve yaşadığı durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

        Lara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Uzun süredir takıntılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyorum. Artık bu durum dayanılmaz bir hâl aldı. Bizlerin de bir hayatı var ve bu tacize daha fazla tolerans göstermeyeceğim. Konuyla ilgili avukatım Aybike Yalanuz gerekli hukuki süreci yakından takip edecek. Sorumlu kişilere karşı yasal işlemleri başlatacağımı bildiririm."

        #lara
