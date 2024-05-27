Lara'nın konserinde izdiham
Şarkıcı Lara'nın, Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST-2024 etkinlikleri kapsamında verdiği konserde izdiham yaşandı
Kırıkkale Valiliği tarafından kurumlar arası koordinasyonla kamu kaynağı kullanılmadan düzenlenen KALEFEST-2024 etkinliklerinin son gününde şarkıcı Lara sahne aldı.
Kendi memleketinde konser veren Lara, vatandaşlara eğlenceli bir gece yaşattı. Binlerce izleyici konser sırasında öz çekim yaptı, konseri sosyal medya hesaplarından da canlı yayınladı.
Lara, binlerce vatandaşa telefon ışıkları yaktırarak görsel şov da yaptırdı. Konsere gelen binlerce vatandaş meydana sığmayınca izdiham yaşandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe formalı iki çocuğu sahneye alan Lara, taraftarlara da "Kavga etmeyin" mesajı gönderdi.
Konser arasında sahneye çıkan Vali Mehmet Makas, Kırıkkale'nin ilk tanıtım günlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kamu kaynağı kullanmadan etkinlikleri başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Kırıkkale'nin STK'ları ile iş adamlarının sponsor olduğunu vurgulayan Makas, başarılı bir tanıtım günleri festivaline imza attıklarını belirterek, sponsorlara da teşekkür etti.
Vali Makas'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Önal, kaymakamlar, ve kurum müdürleri izleyicilerin arasında yer aldı.