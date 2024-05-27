Lara'nın konserinde izdiham

Konser arasında sahneye çıkan Vali Mehmet Makas, Kırıkkale'nin ilk tanıtım günlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kamu kaynağı kullanmadan etkinlikleri başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Kırıkkale'nin STK'ları ile iş adamlarının sponsor olduğunu vurgulayan Makas, başarılı bir tanıtım günleri festivaline imza attıklarını belirterek, sponsorlara da teşekkür etti.

Vali Makas'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Önal, kaymakamlar, ve kurum müdürleri izleyicilerin arasında yer aldı.