        Haberler Dünyadan Lauren Sanchez: Jeff Bezos'dan çocuk sahibi olmaya açığım

        Lauren Sanchez: Jeff Bezos'dan çocuk sahibi olmaya açığım

        Üç çocuk annesi Lauren Sanchez, geçen yaz gösterişli bir düğünle evlendiği Jeff Bezos'tan çocuk sahibi olma fikrine açık olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:27 Güncelleme:
        "Çocuk sahibi olmaya açığım"

        Emmy ödüllü gazeteci ve eski haber sunucusu olan Lauren Sanchez, Amazon'u kurucusu, milyarder girişimci eşi Jeff Bezos ile bebek sahibi olma fikrine açık.

        56 yaşındaki Sanchez, The New York Times'a verdiği röportajda, kendisinin ve Bezos'un önceki ilişkilerinden olan toplam yedi çocuktan oluşan karma ailelerine yeni bir üyenin katılmasını düşünebileceğini söyledi.

        Sanchez, "Hemen yarın bir tane daha doğururdum" sözlerini kullandı.

        Sanchez ve Bezos, 27 Haziran'da İtalya'nın Venedik kentinde ünlü yıldızların katıldığı gösterişli bir düğünle dünya evine girerek ailelerini birleştirdi.

        62 yaşındaki Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'tan üç oğlu ve bir kızı olmak üzere dört çocuğu var.

        Daha fazla çocuk sahibi olma ihtimaline henüz kapıyı kapatmadığını vurgulayan Sanchez'in eski sevgilisi Tony Gonzales'ten 25 yaşında Nikko adında bir oğlu, eski eşi Patrick Whitesell'den ise 19 yaşında Evan adında bir oğlu ve 18 yaşında Ella adında bir kızı bulunuyor.

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Rehabilitasyon merkezine yattı
