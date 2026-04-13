Lauren Sanchez: Jeff Bezos'dan çocuk sahibi olmaya açığım

Emmy ödüllü gazeteci ve eski haber sunucusu olan Lauren Sanchez, Amazon'u kurucusu, milyarder girişimci eşi Jeff Bezos ile bebek sahibi olma fikrine açık.

56 yaşındaki Sanchez, The New York Times'a verdiği röportajda, kendisinin ve Bezos'un önceki ilişkilerinden olan toplam yedi çocuktan oluşan karma ailelerine yeni bir üyenin katılmasını düşünebileceğini söyledi.

Sanchez, "Hemen yarın bir tane daha doğururdum" sözlerini kullandı.

Sanchez ve Bezos, 27 Haziran'da İtalya'nın Venedik kentinde ünlü yıldızların katıldığı gösterişli bir düğünle dünya evine girerek ailelerini birleştirdi.

62 yaşındaki Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'tan üç oğlu ve bir kızı olmak üzere dört çocuğu var.

Daha fazla çocuk sahibi olma ihtimaline henüz kapıyı kapatmadığını vurgulayan Sanchez'in eski sevgilisi Tony Gonzales'ten 25 yaşında Nikko adında bir oğlu, eski eşi Patrick Whitesell'den ise 19 yaşında Evan adında bir oğlu ve 18 yaşında Ella adında bir kızı bulunuyor.