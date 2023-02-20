Yılın erkek sporcusu ödülü adayları arasında, futbolculardan Lionel Messi ile Kylian Mbappe, basketbolcu Stephen Curry, atlet Armand Duplantis, tenisçi Rafael Nadal ve Formula 1 pilotu Max Verstappen gösterildi.

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda, 2022 yılının en başarılı sporcu adayları belli oldu.

Yılın kadın sporcusu ise atletler Shelly-Ann Fraser-Pryce ile Sydney McLaughlin-Levrone, yüzücü Katie Ledecky, futbolcu Alexia Putellas, Alp disiplini kayakçısı Mikaela Shiffrin ve tenisçi Iga Swiatek arasından seçilecek.

Aralarında olimpiyat şampiyonları, dünya rekortmenleri, sporun tanınan yüzlerinin de yer aldığı 71 kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, ödüller ileri bir tarihte sahiplerini bulacak.

Kategorilere göre adaylar şöyle: