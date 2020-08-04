Lavman yönteminin amacı; kalın bağırsaktaki dışkıların, sıvının ve bu sıvı içerisinde bulunan zararlı toksinlerin vücuttan atılarak temizlenmesini sağlamaktır.
Lavman işlemi sırasında tüp ve katater vasıtası ile bağırsakları temizleme işlemi yapılmaktadır. Lavman işleminin yapılması; bağırsakta bulunan toksinlerin, ağır metallerin dışarı atılarak sindirim sisteminin temizlenmesi, daha sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamaktadır.
Lavman yapılış yöntemi;
- İşlem öncesinde kahve içilmesi hem uygulamayı kolaylaştırmakta hem de vücutta bulunan toksinlerin zararsız bir şekilde atılmasını sağlamaktadır.
- Lavman yapımında kullanılacak solüsyon doktorun isteğine göre hazırlanmaktadır.
- Lavman için gerekli olan malzemeler, lavman odasına getirilerek küvete benzer bir kap içerisine konur.
- Makattan girecek tüpün ucuna hastanın acı duymaması için vazelin sürülür.
- İrrigatör lastiği, metal bağlantı tüpü ile bağlanır.
- Lavman yapılacak hastadan çıkacak dışkıların dökülmesi için altına sürgü çekilir.
- Hastanın sol tarafına doğru yatması ve bacaklarını hafifçe bükmesi istenir.
- Sağ diz, sol dize göre daha çok bükülmelidir.
- Hastanın başının altına yastık konularak, lavman işlemi yapılır.
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