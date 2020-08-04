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Lavman nedir? Lavman nasıl yapılır?

Lavman; kalın bağırsakları temizlemek amaçlı yapılan en etkili ve kolay yöntemlerden biridir. Peki lavman nedir? Nasıl yapılır?

Lavman nedir?

Lavman yönteminin amacı; kalın bağırsaktaki dışkıların, sıvının ve bu sıvı içerisinde bulunan zararlı toksinlerin vücuttan atılarak temizlenmesini sağlamaktır.

Lavman işlemi sırasında tüp ve katater vasıtası ile bağırsakları temizleme işlemi yapılmaktadır. Lavman işleminin yapılması; bağırsakta bulunan toksinlerin, ağır metallerin dışarı atılarak sindirim sisteminin temizlenmesi, daha sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamaktadır.

Lavman yapılış yöntemi;

  • İşlem öncesinde kahve içilmesi hem uygulamayı kolaylaştırmakta hem de vücutta bulunan toksinlerin zararsız bir şekilde atılmasını sağlamaktadır.
  • Lavman yapımında kullanılacak solüsyon doktorun isteğine göre hazırlanmaktadır.
  • Lavman için gerekli olan malzemeler, lavman odasına getirilerek küvete benzer bir kap içerisine konur.
  • Makattan girecek tüpün ucuna hastanın acı duymaması için vazelin sürülür.
  • İrrigatör lastiği, metal bağlantı tüpü ile bağlanır.
  • Lavman yapılacak hastadan çıkacak dışkıların dökülmesi için altına sürgü çekilir.
  • Hastanın sol tarafına doğru yatması ve bacaklarını hafifçe bükmesi istenir.
  • Sağ diz, sol dize göre daha çok bükülmelidir.
  • Hastanın başının altına yastık konularak, lavman işlemi yapılır.

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