Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Lavrensiyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Lavrensiyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Yeri ve Sembolü

        Lavrensiyum nedir, nerelerde kullanılır? Lavrensiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Doğal olarak gözle görülmeyen lavrensiyum, radyoaktif ve sentetik bir elementtir. Georgy Flerov ve çalışma arkadaşları ve Albert Ghioso ve çalışma arkadaşları tarafından birbirinden bağımsız olarak iki kez keşfedilmiştir. Adını siklotronun mucidi Ernest O. Lawrence'tan almaktadır. Lavrensiyum nedir, nerelerde kullanılır? Lavrensiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:53 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lavrensiyum nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bütün izotopları çok kararsız ve oldukça kısa ömürlüdür. Bu sebeple özelliklerinin pek çoğu bilinmemektedir. Ünlü fizikçi Ernest Lawrence onuruna isimlendirilen element doğal olarak oluşmadığından dolayı yer kabuğunda henüz bulunamamıştır. Lavrensiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Lavrensiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Lavrensiyum Nedir?

        Elementin görünümü bilinmemekle birlikte metalik gri ya da gümüş beyazı bir renkte, katı formda metal olabileceği öngörülmektedir. Kimyasal özellikleri itibariyle aktinitlere benzerlik gösterir. Kimi özellikleri komşu element nobelyum ile benzerlik gösterir. Metal formu henüz elde edilememiştir. Gaz fazında triklorür oluşturur. Sulu fazda üç değerlikli olduğu gözlenmiştir. Elementin özellikleri incelenecek miktarlarda elde edilmediğinden dolayı birçok özelliği de bilinmemektedir. Belirlenen özellikleri de benzer özellikler taşıyan aktinit elementlerden yola çıkılarak belirlenmeye çalışılmıştır.

        REKLAM

        Lavrensiyum Nerelerde Kullanılır?

        Element yalnızca küçük miktarlarda üretildiğinden dolayı tek kullanım alanı bilimsel araştırmalardır.

        Lavrensiyum Simgesi

        Element “Lr” simgesiyle gösterilmektedir. Doğal kaynaklarda bulunmayan, yapay olarak sentezlenen bu elementin 12 izotopu bulunmaktadır. En kararlı izotopu Lr-266’nın yarılanma ömrü 11 saattir. Lr-260 izotopu, daha fazla miktarda üretilebildiği için kimya alanında daha yaygın kullanılmaktadır. İzotoplarının çoğu 1 dakikadan daha kısa yarılanma ömrüne sahiptir.

        Lavrensiyum Sembolü

        Element periyodik tabloda “Lr” sembolüyle temsil edilmektedir. Elementin bilinen bir biyolojik rolü yoktur. Canlılar için gerekli bir element değildir. Görülebilir miktarda üretildiği takdirde radyasyon (ışınım) kirliliğine yol açabileceği tahmin edilmektedir.

        REKLAM

        Lavrensiyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 15. elementi olarak karşımıza çıkan lavrensiyumun atom numarası 103'tür.

        Lavrensiyum Kullanım Alanları

        Lavrensiyum, radyoaktif yapısından dolayı pek kullanışlı değildir. Tamamen bilimsel araştırmalar için kullanılmaktadır.

        Lavrensiyum Özellikleri

        • Erime noktası 1627 derece olarak tahmin ediliyor ancak kaynama noktası bilinmiyor.
        • Lavrensiyum, kaliforniyumdan sentezlenen radyoaktif bir uranyum ötesi elementtir.
        • Aktinitlerin de 14. ve son üyesidir. Transuranyum elementlerin 11.’sidir. Periyodik tablodaki sıralamaya göre en altta son sıradaki elementtir.
        • Lawrencium izotopları radyoaktiftir. İzotoplarının yarı ömrü on bir saattir ve bugüne kadarki en uzun ömürlü süper ağırdır.
        • Lawrencium'un tüm izotopları arasında kütle numaraları 252, 262 ve 266 olan yalnızca 12 izotop bilinmektedir.
        • Doğada hiçbir zaman serbest bir element olarak bulunmaz, bir daire tarafından çevrelenen atom altı parçacıkların hızlanmasıyla oluşmuştur. Böylece mevcut bir atomu yok edip yeni bir atom oluşturmaya yetecek enerji vardır.
        • Lavrensiyum, dünyanın oluşumunda doğal olarak yer kabuğunda bulunsa bile kısa yarılanma ömrü sebebiyle birkaç gün içinde yok olan bir element olarak varsayılıyor. Yani; herhangi bir zamanda oluşan herhangi bir lavrensiyum miktarı çok hızlı bir şekilde diğer elementlere parçalanacak kadar kararsızdır.
        • Son yıllarda Japonya Atom Enerjisi Kurumu tarafından lavrensiyum üzerinde yapılan incelemeler çok ilginç sonuçları da beraberinde getirdi. Japon bilim adamları, lavrensiyumun gözlenen yeni özelliklerinin sodyum ve potasyumla benzerlik gösterdiğini ileri sürdü. Aktinitlerin bir üyesi olan lavrensiyumun gözlenen yeni özellikleri doğru ise periyodik tabloda ciddi bir değişiklik yapılması gerekiyor.
        Livermoryum nedir, nerelerde kullanılır?
        Livermoryum nedir, nerelerde kullanılır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!