Lavrov: İdlib'deki duruma sonsuza kadar tolerans gösteremeyiz

Rus RIA haber ajansı, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un, Suriye'nin muhaliflerin elinde bulunan İdlib vilayetindeki duruma sonsuza kadar tolerans gösterilemeyeceğini söylediğini duyurdu.

Interfax ajansının haberine göre de, Moskova'da üniversite öğrencilerine hitap eden Lavrov, Rusya'nın müttefiki olan Suriye hükümetinin İdlib vilayetindeki militanları yok etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Esad karşıtı güçlerin elindeki tek büyük kent olan İdlib bir süredir tartışmaların odağında. Rusya ve İran destekli Esad güçleri kentin çevresine yoğun yığınak yaparken, muhalif güçler ise bu süre içerisinde savunma mevzilerini güçlendiriyor.

Birleşmiş Milletler ise yaptığı açıklamalarda Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a konuyu diyalog yoluyla çözmeleri için daha fazla zaman tanınması gerektiğini belirtiyor ve kentte yaşayan yaklaşık 3 milyon sivilin varlığına dikkat çekiyor.

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