Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı 0:00 / 0:00

İHA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde, ’Laz Ralli’ adı verilen geleneksel tahta araba yarışları düzenlendi. Saatte 70 kilometre hıza ulaşılan ve ufak çaplı kazaların da olduğu yarışlar, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Dikkaya köyünde 'Laz Ralli' heyecanı yaşandı. Yöre kültüründe yer alan tahta arabalarla yarışılan etkinlik, 3 kategoride 37 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti. Köy yolunda hazırlanan parkurda etap etap yarışan yarışmacılar, dik ve virajlı pistte zor anlar yaşadı. Zaman zaman küçük kazaların meydana geldiği yarışlarda kimi yarışmacılar, araçlarını iterek parkuru tamamladı.

Etkinlikte ayrıca yöresel kıyafetler giydirilen çocuklar arasında 'güzellik yarışması' yapıldı. Yöresel keşan bezinden dikilmiş elbiseler giyen, sırtlarında sepet taşıyan çocukların hepsi, birinci seçildi. 'Muhlama yarışması'nda ise 9 yarışmacı, 7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştı. Yarışmanın birincisi, Emine Çiçil oldu.