Lazanya Tarifi: Evde Kolay Ve Nefis Lazanya Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Lazanya, İtalyan mutfağının dünyaca ünlü ve lezzetli yemeklerinden biridir. Kat kat yumuşacık lazanya yapraklarının arasında kıymalı sos ve nefis beşamel sosuyla hazırlanan lazanya, hem göze hem de damaklara hitap eden bir yemektir. Peki, evde kolay ve lezzetli bir lazanya nasıl yapılır, hangi malzemelere ihtiyaç duyulur? İşte detaylı lazanya tarifi ve püf noktaları…
Lazanya Tarifi
Evde kolayca yapabileceğiniz nefis lazanya tarifi, sofralarınıza hem lezzet hem de görsel bir şölen sunacak. Kat kat yumuşak yaprakların arasında kıymalı ve beşamel sosun buluştuğu bu tarif, hem misafirlerinizi etkilemek hem de ailenizle keyifli bir yemek deneyimi yaşamak için harika bir seçenektir.
Lazanya, geleneksel İtalyan yemeklerinin vazgeçilmezlerinden biri olsa da, doğru malzemeler ve adımlarla evde kolayca hazırlanabilir. Bu yazıda, lazanyanın malzemelerinden yapılışına kadar her detayı adım adım ele alacağız.
Lazanya Malzemeleri
Lezzetli bir lazanya hazırlamak için hem iç harcı hem de sosları için temel malzemelere ihtiyacınız olacak. İşte ev yapımı lazanya için gerekli malzemeler:
Lazanya Yaprakları İçin:
- 12 adet hazır lazanya yaprağı (fırında pişmeye uygun)
Kıymalı Harç İçin:
- 300-400 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber, kekik, pul biber (isteğe bağlı)
Beşamel Sos İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2,5 su bardağı süt
- Tuz, karabiber
Üzeri İçin:
- 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Lazanya Yapılışı
Lazanya yapımı, üç temel aşamadan oluşur: kıymalı harcın hazırlanması, beşamel sosun pişirilmesi ve lazanya yapraklarının kat kat yerleştirilmesi. Şimdi detaylar…
- Geniş bir tavaya sıvı yağı koyun ve ince doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.
- Sarımsakları ekleyin ve 1-2 dakika daha soteleyin.
- Kıymayı ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Domates salçasını ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun.
- Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karışımı kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
- Tuz, karabiber, kekik ve pul biber gibi baharatları ekleyerek lezzetlendirin.
- Orta boy bir tencerede tereyağını eritin.
- Unu ekleyerek kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.
- Sürekli karıştırarak sütü yavaş yavaş ekleyin.
- Kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edin.
- Tuz ve karabiber ekleyerek sosu lezzetlendirin ve ocaktan alın.
- Fırın kabının tabanına bir kepçe kadar beşamel sos sürün.
- Üzerine lazanya yapraklarını dizin (lazanya yapraklarının üst üste binmemesine dikkat edin).
- Yaprakların üzerine sırasıyla kıymalı harç ve beşamel sos ekleyin.
- Bu işlemi tüm malzemeler bitene kadar kat kat devam ettirin. En üst katmanda beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri kullanın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Üzeri kızarana kadar kontrol edin ve lazanyayı fırından çıkarın.
- Servis yapmadan önce lazanyanın 5-10 dakika dinlenmesini bekleyin.
Lazanya Yapılışı ve Püf Noktaları
Lazanya nasıl yapılır sorusu merak edilen bir sorudur. Lezzetli bir lazanya yapmak için aşağıdaki püf noktalarına dikkat edebilirsiniz:
1.Lazanya Yaprakları: Hazır lazanya yaprakları kullanıyorsanız, "önceden haşlama gerektirmez" ibaresine dikkat edin. Eğer haşlama gerekiyorsa, yaprakları 2-3 dakika sıcak suda bekletip kurulayın.