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        Haberler Spor Futbol Lazio: 1 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lazio: 1 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, deplasmanda Lazio'ya son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 22:38 Güncelleme: 30.03.2024 - 22:39
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        Lazio, Juventus'u son dakikada devirdi!
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        İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi. Olimpico Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Lazio 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibin yeni teknik direktörü Igor Tudor, Lazio kariyerine galibiyetle başladı.

        Lazio'ya galibiyeti getiren golü 90+3'te Adam Marusic attı.

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 68. dakikada Federico Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu.

        Bu sonucun ardından Lazio puanını 46'ya yükseltirken Juventus ise 59 puanda kaldı.

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