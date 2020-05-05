La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak amacıyla öncelikli olarak hücum hattına takviye yapmak isteyen İtalyan temsilcisi Lazio, Zenit'ten Artem Dzyuba, Genk'ten Ianis Hagi ve Zaragoza'dan Luis Suarez'in yanı sıra Fenerbahçe'nin başarılı forvetini de takibe almış durumda...

Haberde İngiliz ekibi Tottenham'ın da Muriç'in peşinde olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı golcüsü için ilk etapta belirlediği bonservis bedelinin ise 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Lazio'nun söz konusu bedeli ödeyebileceği kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden adından söz ettirmek isteyen Lazio'ya Muriç'in de sıcak baktığı öğrenildi.