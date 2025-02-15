Lazio - Napoli: 2-2 (MAÇ SONUCU) İtalya Serie A'da lider Napoli, 25. haftada konuk olduğu Lazio ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Lazio'nun gollerini Isaksen ve Dia atarken, Napoli'nin golleri Raspadori ve Marusic'ten (kendi kalesine) geldi.

Habertürk Giriş: 15.02.2025 - 22:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:04 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL