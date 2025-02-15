Lazio - Napoli: 2-2 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'da lider Napoli, 25. haftada konuk olduğu Lazio ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Lazio'nun gollerini Isaksen ve Dia atarken, Napoli'nin golleri Raspadori ve Marusic'ten (kendi kalesine) geldi.
İtalya Serie A'da zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Lazio ile Napoli 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi Lazio 6. dakikada Gustav Isaksen'in golüyle 1-0 öne geçerken, Napoli bu gole 13. dakikada Giacomo Raspadori ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
64. dakikada Adam Marusic'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçen Conte'nin öğrencileri, son dakikalarda yıkıldı...
Lazio'da 87. dakikada sahneye çıkan Boulaye Dia, skora dengeyi getirdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Napoli bu sonucun ardından puanını 56'ya çıkarırken, maç fazlasıyla Inter'in 2 puan önünde liderliğini korudu.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren 4. sıradaki Lazio ise puanını 46'ye yükseltti.