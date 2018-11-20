E-spor ekosisteminin önemli oyuncularından Riot Games ve The Walt Disney Company'ye bünyesinde faaliyet gösteren çizgi roman şirketi Marvel Entertainment, League of Legends (LoL) şampiyonlarının hikayelerini çizgi romanlara uyarlamak için yeni bir işbirliğine imza attı. Oyunla ilgili ilk çizgi roman ise, League of Legends’ın ilk şampiyonlarından birinin kökenini konu alan League of Legends Ashe: Savaş Anası olacak.
19 Aralık'tan itibaren dijital platformlarda aylık olarak yayınlanacak League of Legend Ashe: Savaş Anası fasikülleri, Riot Games tarafından kitap haline getirilip 2019’un Mayıs ayında basılı olarak piyasaya sürülecek.
League of Legends: Ashe: Savaş Anası, Riot Games yazarı Odin Austin Shafer'ın ilk çizgi romanı olacak. Shafer’e Russ Manning ve Nina Vakueva (Heavy Vinyl) eşlik edecek.
‘EVRENLERİMİZ ÇOK BENZİYOR’
Marvel ile yaptıkları işbirliği hakkında konuşan Riot Games Yaratıcı Geliştirme Lideri Greg Street, League of Legends ve Marvel evrenleri arasında birçok benzerlik olduğuna dikkat çekti.
Greg Street, "Bir hikaye anlatma yöntemi olarak çizgi romanları çok seviyoruz; bu sayede League of Legends hayranları Runeterra hakkındaki yazılarımızı okumakla yetinmek zorunda kalmayacak, evreni kendi gözleriyle görebilecek” dedi.
Hikayelere karşı duydukları tutkunun, Marvel hayranları ve oyuncu topluluğunu bir araya getirdiğini ifade eden Marvel Yazı İşleri Müdürü C.B. Cebulski ise şu açıklamayı yaptı: "League of Legends sektörde en çok tanınan oyunlardan biri. Derin, kapsamlı karakterlere ve özgün bir evrene sahip olması oyunu çizgi roman olarak uyarlamak için son derece uygun bir hale getiriyor."
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