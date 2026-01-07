Habertürk
        Haberler Spor Basketbol NBA LeBron James ve Luka Doncic 30'ar sayı attı, Lakers kazandı! - Basketbol Haberleri

        LeBron James ve Luka Doncic 30'ar sayı attı, Lakers kazandı!

        NBA'de Los Angeles Lakers'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-103 yendiği maçta LeBron James ile Luka Doncic 30'ar sayı attı.

        Giriş: 07.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:58
        James ve Doncic, Lakers'ı galibiyete taşıdı
        NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti.

        Los Angeles Lakers, Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 111-103'lük skorla mağlup etti ve üst üste 3, toplamda da 23. galibiyetini elde etti.

        Lakers'ta Luka Doncic 30 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, LeBron James de 30 sayı, 8 asistle oynadı. Kötü gidişini durduramayan ve 30. yenilgisini alan Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin 42 sayılık kariyer performansı galibiyete yetmedi.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Indiana Pacers: 116 - Cleveland Cavaliers: 120

        Washington Wizards: 120 - Orlando Magic: 112

        Memphis Grizzlies: 106 - San Antonio Spurs: 105

        New Orleans Pelicans: 103 - Los Angeles Lakers: 111

        Minnesota Timberwolves: 122 - Miami Heat: 94

        Sacramento Kings: 98 - Dallas Mavericks: 100

