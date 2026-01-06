Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Lecce: 0 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lecce: 0 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma, deplasmanda Lecce'yi 2-0 mağlup etti. Evan Ferguson ve Artem Dovbyk'nin golleriyle kazanarak deplasmandaki üç maçlık galibiyet hasretine son veren Roma, puanını 36'ya yükseltti. Lecce ise haftayı 17 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 22:19 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:19
        Roma, deplasmanda üç maç sonra kazandı!
        Roma, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lecce'ye konuk oldu. Via Del Mare'de oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Roma oldu.

        Roma'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Evan Ferguson ve 71. dakikada Artem Dovbyk kaydetti.

        Milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, deplasmandaki üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 36'ya yükseltti. Lecce 17 puanda kaldı.

        İtalya Ligi'nde hafta sonu Roma, Sassuolo'yu ağırlayacak. Lecce, Parma'yı konuk edecek.

