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        Haberler Spor Futbol İngiltere Lee Carsley, İngiltere Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü oldu - Futbol Haberleri

        Lee Carsley, İngiltere Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü oldu

        İngiltere Milli Futbol Takımı'nda geçici teknik direktörlük görevine Lee Carsley getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:20
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        İngiltere, bir süre Carsley'e emanet!
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        EURO 2024'ten sonra teknik direktörlük arayışlarına hız veren İngiltere Milli Takımı, geçici bir süreliğine Lee Carsley'le anlaştı.

        İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gareth Southgate'ten boşalan teknik direktörlük görevi için geçici olarak Carsley ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Carsley'nin eylülde başlayacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında takımın başında olacağı ve bir yandan yeni teknik direktör arayışının süreceği ifade edildi.

        Futbolculuk döneminde Derby County, Blackburn Rovers ve Everton gibi takımlarda oynayan 50 yaşındaki İngiliz teknik adam Carsley, 2021'den bu yana İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

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