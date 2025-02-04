Leganes ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar, Leganes engelini aşmak için sahaya çıkacak. Bu sezon ligde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Leganes ise kupa karşılaşmasında galip gelmenin planlarını yapıyor. Arda Güler’in Leganes maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli oyuncu, bu sezon 26 karşılaşmada süre alırken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Peki, Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Leganes - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…