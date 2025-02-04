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        Haberler Bilgi Spor Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Kral Kupası Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası

        İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes, evinde Real Madrid'i konuk ediyor Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, kupada Leganes'i saf dışı bırakmak istiyor. Son 5 lig karşılaşmasında tek galibiyet alabilen Leganes ise taraftarı önünde güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Mücadelede Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Eflatun-beyazlılarda kritik çeyrek final mücadelesinde sakatlıkları devam eden Dani Carvajal, Eder Militao ve Antonio Rüdiger forma giyemeyecek. Peki, Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Leganes - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:20
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        Leganes ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar, Leganes engelini aşmak için sahaya çıkacak. Bu sezon ligde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Leganes ise kupa karşılaşmasında galip gelmenin planlarını yapıyor. Arda Güler’in Leganes maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli oyuncu, bu sezon 26 karşılaşmada süre alırken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Peki, Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Leganes - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

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        LEGANES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Leganes - Real Madrid maçı, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.

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        LEGANES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Estadio Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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        LEGANES - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        REAL MADRİD:Lunin; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy; Valverde, Modric; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe

        LEGANES: Soriano; Altimira, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Cruz; Raba, Neyou, Tapia, Rodriguez; De La Fuente

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        LEGANES - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Tivibu Spor kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.tivibu.com.tr/spor

        ARDA GÜLER LEGANES MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Real Madrid, çeyrek final karşılaşmasının ardından ligde Atletico Madrid ve Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City maçlarına çıkacak.

        İtalyan çalıştırıcı Ancelotti’nin ligde forma şansı bulamayan oyuncuları, kupada değerlendirmesi düşünülüyor.

        İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler’in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

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        TAKIMIN EN GOLCÜSÜ MBAPPE

        Yaz transfer sezonunda Real Madrid’in Fransız ekibi Paris Saint - Germain’den kadrosuna kattığı Mbappe takımın en golcü oyuncusu oldu. Fransız yıldız ligde bu sezon 15 gollük katkı verirken Şampiyonlar Ligi’nde ise 8 maçta 3 gol attı. Tüm kulvarlarda toplam 33 karşılaşmada süre alan oyuncu 21 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Leganes karşısında sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Mbappe takımının en önemli kozu olacak.

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