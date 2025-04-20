Leicester City, Premier Lig'e veda etti! Liverpool, Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Leicester City'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Liverpool liderliğini sürdürürken, Leicester City ise küme düştü.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.04.2025 - 20:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:49 facebook

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