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        Haberler Spor Futbol İngiltere Leicester City, Premier Lig'e veda etti! - Futbol Haberleri

        Leicester City, Premier Lig'e veda etti!

        Liverpool, Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Leicester City'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Liverpool liderliğini sürdürürken, Leicester City ise küme düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:49
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        Leicester City, Premier Lig'e veda etti!
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        Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

        Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarıda baskını arttıran konuk ekip, 76. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın geri kalanın başka gol olmayınca Liverpool sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

        Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Liverpool liderliğini sürdürdü.

        Ligde 10 maçtır kazanamayan Leicester City ise 18 puanla 19. sırada kaldı ve ligden düşmesi kesinleşti.

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