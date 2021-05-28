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Leman Sam'dan motosikletli alışveriş

Şarkıcı Leman Sam, Cihangir'de objektiflere takıldı. Haftalık mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını söyleyen Sam, "Dansçı arkadaşım bana motosikletiyle yardımcı oluyor, alışverişe çıktık" dedi

Leman Sam'dan motosikletli alışveriş - Magazin haberleri
Motosikletli alışveriş
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Leman Sam, önceki gün ikamet ettiği Cihangir'de görüntülendi. Haftalık market alışverişine çıkan Sam, organik ürünler satan bir dükkandan sebze ve meyve satın aldı.

Alışverişini tamamladıktan sonra bir arkadaşının motosikletine binen 69 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

"ALIŞVERİŞE ÇIKTIK"

Mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını söyleyen Leman Sam, yıllardır sağlığı için organik ürünler tüketmeye dikkat ettiğini söyledi. Sam, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Mutfak ürünlerinden meyve sebze ve bazı gıdaların organik olmasına dikkat ediyor ve öyle tüketiyorum. Ben genelde buharda pişmiş sebze yemekleri yerim, restoran yemeklerini pek yemem. Evin diğer ihtiyaçlarını ise diğer birinde zincir marketlerden temin ediyorum. Bugün de dansçı arkadaşım bana motosikletiyle yardımcı oluyor, alışverişe çıktık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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