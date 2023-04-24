'Yıldızlarla Dans'ta 30 yıl boyunca jüri görevi yapan Len Goodman'den acı haber geldi. Goodman'in 78 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Acı haberi Len Goodman'ın menajeri duyurdu.
KANSERE YENİLDİ
Yapılan açıklamada, "Len, cumartesi akşamı Kent'teki bir bakımevinde öldü. Kemik kanseriydi. Hastalığı boyunca mizah anlayışını korudu. Gerçek bir beyefendiydi" denildi.
Bir dönem İngiltere'de yayınlanan 'Strictly Come Dancing'de de jüri üyeliği yapan Goodman, 2022'de 'Yıldızlarla Dans' adlı yarışma programındaki baş jüri görevini bırakmıştı.
Fotoğraflar: Splash News
YORUMLAR