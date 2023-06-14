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Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'dan güzel haber geldi. Tedavisinin bittiğini söyleyen Özoğuz, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti

Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Athena'nın gitaristi, grubun solisti Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz, bir süredir Lenfoma ile mücadele ediyordu.

Uzun bir süredir tedavi gören 45 yaşındaki Hakan Özoğuz'dan güzel haber geldi. Tedavisinin bittiğini söyleyen Özoğuz, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Hakan Özoğuz, "Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın" dedi.

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