Fransa Lig 1'de 36. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Lens Lille maçı saat 22:00'de başlayacak...

LENS LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Lig 1'in 36. hafta maçına sahne olacak Lens Lille maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lens : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Michelin - Kakuta, Ganago



Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikoné, Xeka, André, Bamba, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı