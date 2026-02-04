Lens takmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken lens takmak orucu bozar mı?

Elin suya değmesi, yüzün yıkanması, duş almak ya da denize girmek orucu geçersiz kılmaz. Bu tür temaslarda sıvı sindirim sistemine ulaşmaz. Aynı şekilde göze, kulağa ya da cilde değen sıvılar yutulmadığı sürece orucu etkilemez. Burada belirleyici nokta sıvının mideye ulaşmasıdır. Ağızda ya da burunda bulunan sıvının bilerek yutulması halinde hüküm değişir. Bilinçli yutma fiili orucu bozar.

Bunun dışında kalan temaslar bedensel temizlik ya da günlük ihtiyaç kapsamında değerlendirilir. Oruç ibadeti insanın kontrol alanını esas alır. Kontrol dışında gerçekleşen sıvı teması ibadet sorumluluğu doğurmaz. Bu sebeple sıvının yalnızca temas etmesi orucu sakat hale getirmez. Oruç niyetle başlar ve bilinçli alımlarla bozulur. Bu sınırlar içinde kalan sıvı teması orucun geçerliliğini korur.

LENS TAKMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet’e göre lens takmak orucu bozmaz ve bu durum ibadetin geçerliliği açısından bir sorun oluşturmaz. Oruçta esas alınan ölçü vücuda besleyici nitelik taşıyan bir maddenin ağız ya da burun yoluyla bilinçli şekilde alınmasıdır. Kontakt lens kullanımı göz yüzeyine yönelik bir uygulamadır ve mideyle bağlantısı bulunmaz. Lensin takılması sırasında göze temas eden sıvılar ya da lensin kendisi sindirim sistemine ulaşmaz. Bu nedenle yeme ya da içme hükmü doğmaz. Göz, oruç hükümlerinde alım yolu kabul edilmez. Lens kullanımı da bu çerçevede değerlendirilir.

Oruçlu bir kişinin görme ihtiyacını karşılamak amacıyla lens takması ibadet sorumluluğunu etkilemez. Gün içinde lensin çıkarılması ya da yeniden takılması da hükmü değiştirmez. Gözde oluşan nem ya da lens solüsyonunun varlığı orucun bozulduğu anlamına gelmez. Çünkü mideye ulaşan bir durum söz konusu değildir. Oruç niyet ve iradeyle korunur. Lens takmak bu sınırların dışında kalan bir uygulamadır. Lens kullanan kişi orucunun bozulduğunu düşünmeden ibadetine devam edebilir. Oruç geçerliliğini korur ve herhangi bir kaza gerektirmez. LENS SUYU GÖZE KAÇARSA ORUCU BOZAR MI? Lens suyu göze kaçtığında, genel İslami görüşe göre oruç bozulmaz. Bunun temel nedeni, gözün fıkıhta doğrudan mideye açılan bir yol olarak kabul edilmemesidir. Oruç, ağız ve burun gibi doğal yollardan mideye bilinçli ve besleyici ya da ilaç niteliği taşıyan bir maddenin ulaşmasıyla bozulur. Kontakt lens takarken veya çıkarırken göze kaçan lens suyu ise genellikle istem dışıdır, çok az miktardadır ve besleyici bir özelliği yoktur. Bu nedenle, göze temas eden veya gözden içeri giren lens solüsyonu orucu bozucu bir durum oluşturmaz.

Hanefi mezhebi başta olmak üzere çoğu fakihin yaklaşımı da bu yöndedir. Ancak, gözden boğaza doğru belirgin bir akış hissedilmesi ve bu sıvının yutulması gibi olağan dışı bir durum söz konusu olursa, ihtiyatlı davranmak adına dikkatli olunması önerilir. Günlük hayatta lens kullanımı sırasında karşılaşılan normal temaslar ise orucu geçersiz kılmaz. ORUÇLUYKEN LENS TAKIP ÇIKARTMAK ORUÇ BOZAR MI? Oruçluyken lens takıp çıkartmak orucu bozmaz ve bu işlem ibadetin geçerliliğini etkilemez. Oruç hükümlerinde esas alınan ölçü vücuda ağız ya da burun yoluyla bilinçli biçimde bir maddenin alınmasıdır. Kontakt lens kullanımı göz yüzeyine yönelik bir uygulamadır ve sindirim sistemiyle bağlantı kurmaz. Lensin takılması ya da çıkartılması sırasında göze temas eden sıvılar mideye ulaşmaz. Bu nedenle yeme ya da içme hükmü oluşmaz. Göz oruçta alım yolu sayılmadığı için bu tür işlemler ibadet sorumluluğu doğurmaz. Lens takarken hissedilen nem ya da serinlik orucun bozulduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde gün içinde lensin çıkarılıp tekrar takılması da hükmü değiştirmez. Bu durum tamamen görme ihtiyacına yöneliktir ve bedenin doğal işleyişiyle ilgilidir. Oruç niyetle başlar ve gün boyunca bilinçli davranışlarla korunur. Lens kullanımı bu sınırların dışında kalan bir uygulamadır.