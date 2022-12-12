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Lensa AI yerine kullanabileceğiniz alternatif ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

Yapay zeka tarafında oluşturulan sanat uygulamaları son bir haftadır oldukça ses getirdi. Magic Avatars özelliği ile kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü. Uygulama geçtiğimiz ekim ayında 219 bin indirmeye sahipti, kasım ayında ise bu oran 1.6 milyona ulaştı. Lensa AI alternatif olarak kullanabileceğiniz Dawn AI benzer özellikleri sizlere sunuyor. İşte, yeni yapay zeka sanat uygulamaları…

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  • Lensa AI’ye alternatif uygulamalar! Ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

    Lensa AI’nin oluşturduğu Magic Avatars özelliği ile pek çok kullanıcı kendi fotoğraflarını sanatsal bir çalışmaya dönüştürdü. Uygulama en çok ABD ve Brezilya’da kullanıyor. Ülkemizde de son günlerde popüler olan uygulama görüntüleri kaliteli bir şekilde adeta süper kahramanlara çeviriyor.
  • Lensa AI’ye alternatif uygulamalar! Ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

    Lensa AI’ye alternatif olarak kullanılabilen Dawn AI ve Meitu AI Art sosyal medya da viral olan uygulamalar arasında yer alıyor. Dawn AI, Lensa AI ile benzer özellikler gösterirken, Meitu AI Art fotoğrafları anime karakterlerine çeviriyor. Peki, Dawn AI ve Meitu AI Art nasıl kullanılır ve ücretli mi? İşte, detayları…

     
  • Lensa AI’ye alternatif uygulamalar! Ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

    Dawn AI, Lensa AI’ye göre fotoğrafların üretim sürecini daha basit işler. Dawn AI’de sadece tek bir düğmeye basarak farklı yapay zeka görüntüleri oluşturabilirsiniz.

     
  • Lensa AI’ye alternatif uygulamalar! Ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

    DAWN AI NASIL KULLANILIR?

    İlk olarak resim seçmeniz gerekir (4 farklı fotoğraf seçebilirsiniz)

    -Daha sonra sitilinizi belirleyin.

    -Resim boy ve oranını belirleyin

    - Son olarak “Görüntü oluştur”u seçin.
  • Lensa AI’ye alternatif uygulamalar! Ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

    DAWN AI ÜCRETLİ Mİ?

    Dawn AI’nin ücretsiz versiyonu bulunuyor. Ücretsiz sürümü ile kendi yapay zeka fotoğraflarınızı oluşturmanız mümkün. Daha fazla özelliğe sahip olmak için uygulama içi satın alım yapmanız gerekir.

    Uygulama iç satın almalar 2,99 dolar ile 9,99 dolar arasında değişiyor.
  • Lensa AI’ye alternatif uygulamalar! Ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

    MEİTU AI ART ANİME NASIL KULLANILIR?

    Çin merkezli fotoğraf ve video düzenleme yazılım programı Meitu, Lensa AI’den farklı olarak fotoğraflarınızı anime karakterlerine dönüştürüyor.

    Meitu AI Art ABD’de ilk popülerliğini yakaladığında 1 milyardan fazla indirildi.
  • Lensa AI’ye alternatif uygulamalar! Ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

    MEİTU Aİ ÖZELLİKLERİ

    - 200’den fazla efekt

    - Fotoğraflardan illüstrasyon oluşturma

    - Güzelleştirme filtresi

     
  • Lensa AI’ye alternatif uygulamalar! Ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

    MEİTU AI ART NASIL KULLANILIR?

    - App veya Play mağazasına gidin ve onu almak için "Meitu" yazın.

    - Fotoğrafı yüklemeden önce uygulamayı açın ve AI Art filtresini seçin.

    - Yazılım, size animeden ilham alan birçok menü seçeneği sağlayacaktır.

    - Resimleri cihazınıza kaydedin ve paylaşın.

     
  • Lensa AI’ye alternatif uygulamalar! Ücretsiz yapay zeka sanat uygulamaları!

    MEİTU AI ART ÜCRETLİ Mİ?

    Uygulamanın kullanımı ücretsizdir, ancak bazı özellikler VIP üyeliği gerektirir. Meitu AI art VIP'nin fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:

    Yıllık otomatik yenileme VIP – $33.99

    Aylık otomatik yenilenen VIP - 7,99$

     

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