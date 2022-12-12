Lensa AI’nin oluşturduğu Magic Avatars özelliği ile pek çok kullanıcı kendi fotoğraflarını sanatsal bir çalışmaya dönüştürdü. Uygulama en çok ABD ve Brezilya’da kullanıyor. Ülkemizde de son günlerde popüler olan uygulama görüntüleri kaliteli bir şekilde adeta süper kahramanlara çeviriyor.