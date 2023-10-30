Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti fena yakalandı - Magazin haberleri

Leonardo DiCaprio yeni sevgilisiyle partide Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki Cadılar Bayramı partisinde yeni aşkı Vittoria Ceretti ile görüntülendi Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:31 facebook

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Filmleri kadar hızlı aşk hayatıyla da gündemde olan Leonardo DiCaprio, İtalyan model Vittoria Ceretti ile paparazzilerin objektiflerine yansıdı.

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Ağustos ayında Ibiza'da bir kulüpte yakınlaşırken görüntülenen ikili bu kez de Los Angeles'ta düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisinde yakalandı.