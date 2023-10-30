Leonardo DiCaprio yeni sevgilisiyle partide
Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki Cadılar Bayramı partisinde yeni aşkı Vittoria Ceretti ile görüntülendi
Filmleri kadar hızlı aşk hayatıyla da gündemde olan Leonardo DiCaprio, İtalyan model Vittoria Ceretti ile paparazzilerin objektiflerine yansıdı.
Ağustos ayında Ibiza'da bir kulüpte yakınlaşırken görüntülenen ikili bu kez de Los Angeles'ta düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisinde yakalandı.
Kısa bir süre önce model Gigi Hadid ile aşk yaşadığına dair haberlerle de gündeme gelen ünlü oyuncu, sevgilisiyle samimi anlar yaşadı.
Leonardo DiCaprio'nun kendini kamufle etmek için şapka takması da dikkatlerden kaçmadı.
Birçok ünlü markanın defilesinde yürüyen ve kampanyasında yer alan Ceretti, günümüzün en popüler modelleri arasında yer alıyor.
Vittoria Ceretti'nin, 2020 yazında dünyaevine girdiği İtalyan DJ Matteo Milleri (35) ile şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklamada bulunmasa da ayrıldığı belirtildi.