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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio'lu Frank Sinatra filmine kızından onay çıkmadı - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio'lu Frank Sinatra filmine kızından onay çıkmadı

        Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrollerde yer alacağı, yönetmen koltuğunda Martin Scorsese'nin oturacağı Frank Sinatra filminin kadrosuna, efsanevi müzisyenin kızından onay çıkmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 17:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:48
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        Geçen hafta Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın, ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filminde buluşacağı, yeni filmin 1940'lı ve 1950'li yılların en popüler şarkıcı ve oyuncularından Frank Sinatra'yı anlatan bir biyografi olacağı duyurulmuştu.

        1998'de hayatını kaybeden Frank Sinatra'nın mirasını kontrol eden kızı Tina Sinatra'nın henüz filme onay vermediği ancak Martin Scorsese'nin başroller için Leonardo DiCaprio ve Lawrence ile anlaştığı belirtiliyordu. Filmde DiCaprio, Sinatra'ya; Lawrence da Sinatra'nın ikinci eşi Ava Gardner'a hayat verecekti.

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        Ancak Frank Sinatra'nın kendisi gibi şarkıcı olan en büyük kızı Nancy Sinatra'nın filme itirazı olduğu ortaya çıktı. Nancy Sinatra Twitter'da babası ve eşi Ava Gardner'ın bir fotoğrafıyla birlikte; "Üzgünüm Leo ve JLaw, asla onlar olamayacaksınız" diyen bir gönderiyi yeniden paylaştı.

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        Scorsese 2014 yılında Sinatra'nın biyografisini çekmeyi düşünüyordu ancak mirasçıları tarafından engellendi. 2017'de The Toronto Sun'a, bu engelin muhtemelen Sinatra'nın hayatı hakkında hiçbir şeyi saklamak istememesine bağlı olduğunu belirterek, "Bunu yapamayız. Sanırım sonunda bitti. Sinatra'nın mirasçıları bunu kabul etmeyecek. Tekrar kabul ettiklerinde ben oradayım” demişti.

        Ava Gardner ve Frank Sinatra, altı yıllık evliliğini 1957'de sonlandırdı

        Ünlü yönetmen ayrıca; "Bazı şeyler bir aile için çok zordur ve bunu çok iyi anlıyorum. Sorun şu ki adam çok karmaşıktı. Herkes çok karmaşık; ama özellikle Sinatra” diye konuşmuştu.

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        #Leonardo DiCaprio
        #Jennifer Lawrance
        #frank sinatra
        #film
        #martin scorsese
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