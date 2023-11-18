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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio, maaşını ödeyen Sharon Stone'a: Ne kadar teşekkür etsem az - Magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio, maaşını ödeyen Sharon Stone'a: Ne kadar teşekkür etsem az

        Sharon Stone'un yıllar önce Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun maaşını ödediği ortaya çıkmıştı. DiCaprio, Stone'a minnettar olduğunu dile getirdi: Ne kadar teşekkür etsem az

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:53
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        Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ve felç geçirdikten sonra Hollywood'un kendisinden vazgeçtiğini söyleyen Sharon Stone'un meslektaşı Leonardo DiCaprio'nun maaşını kendi cebinden ödediği ortaya çıkmıştı.

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        Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, 1995'te 'The Quick and the Dead' adlı drama filminde Sharon Stone ile rol almıştı.

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        Sharon Stone, "What’s Eating Gilbert Grape" filmiyle o sırada gündemde olan Leonardo DiCaprio'nun ve Russel Crowe'un filmde rol almasını istedi.

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        "MİNNETTARIM"

        Leonardo DiCaprio konuyla ilgili "Çalışmak istediği iki kişi olduğunu söyledi. Sinema dünyasının en büyük yıldızlarından biri ve diğer oyunculara pek çok fırsat tanıdı. Çok minnettarım" dedi.

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        "ONA BİRÇOK KEZ TEŞEKKÜR ETTİM"

        Sam Raimi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde rol almayı başaran Leonardo DiCaprio, "Ona birçok kez teşekkür ettim. Ona teşekkür hediyesi gönderdim mi emin değilim ama ona ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.

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        "MAAŞINI KENDİ CEBİMDEN ÖDEMEMİ İSTEDİLER" DEMİŞTİ

        Sharon Stone 2021'de anı kitabında bu olaydan "Seçmelerde inanılmaz bir iş çıkaran tek kişi Leonardo DiCaprio adında gençti. Stüdyo eğer onu filmde istiyorsam onu maaşını kendi cebimden ödememi istediler. Ben de ödedim" diye bahsetmişti.

        Fotoğraflar: Avalon, AA, AP

        #Leonardo DiCaprio
        #sharon stone
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