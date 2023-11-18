Leonardo DiCaprio, maaşını ödeyen Sharon Stone'a: Ne kadar teşekkür etsem az

4 Şurada Paylaş!







"MİNNETTARIM" Leonardo DiCaprio konuyla ilgili "Çalışmak istediği iki kişi olduğunu söyledi. Sinema dünyasının en büyük yıldızlarından biri ve diğer oyunculara pek çok fırsat tanıdı. Çok minnettarım" dedi.

5 Şurada Paylaş!







"ONA BİRÇOK KEZ TEŞEKKÜR ETTİM" Sam Raimi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde rol almayı başaran Leonardo DiCaprio, "Ona birçok kez teşekkür ettim. Ona teşekkür hediyesi gönderdim mi emin değilim ama ona ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.

6 Şurada Paylaş!







"MAAŞINI KENDİ CEBİMDEN ÖDEMEMİ İSTEDİLER" DEMİŞTİ Sharon Stone 2021'de anı kitabında bu olaydan "Seçmelerde inanılmaz bir iş çıkaran tek kişi Leonardo DiCaprio adında gençti. Stüdyo eğer onu filmde istiyorsam onu maaşını kendi cebimden ödememi istediler. Ben de ödedim" diye bahsetmişti. Fotoğraflar: Avalon, AA, AP

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler